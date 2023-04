Jonge vrouw gewond na gestoken te zijn

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de gewonde vrouw te helpen. Agenten gingen op zoek naar de dader, maar deze werd niet meer aangetroffen. De identiteit van de mogelijke dader is bekend, de politie doet een dringende oproep dat deze zich meldt. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd om daar behandeld te worden aan haar verwondingen.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van het incident. Heeft u woensdagavond rond 21.15 uur iets gezien op de Pottenmarkt? Neem dan contact via 0900-8844. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij altijd het zaaknummer 2023104373.