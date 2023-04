Politie vindt vuurwapens en drugs in woning

Rond middernacht gingen de agenten naar het desbetreffende adres. In de woning vonden zij twee vuurwapens en munitie. Hiernaast werden er tientallen pillen aangetroffen, wat na onderzoek harddrugs bleek te zijn. De verboden spullen zijn in beslag genomen. De bewoner werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De recherche gaat met hem in verhoor.