Man overvallen in woning

Een nog onbekende man drong rond 4.30 uur de woning van het slachtoffer binnen. Hij eiste geld en bedreigde de bewoner, die daarbij gewond raakte. Hij heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. De verdachte wist te voet met zijn buit te vluchten in de richting van de Markt. De politie heeft een Burgernetbericht verspreid. Zij vraagt hierin om uit te kijken naar een man van ongeveer 35 jaar met een lichte huidskleur, donker kort haar en donkere kleding. De politie is onder meer een buurtonderzoek gestart. Ze wil graag in contact komen met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Beschikt u over beeldmateriaal, deel dit dan met het onderzoeksteam via politie.nl/upload.