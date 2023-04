Tweede gewonde bij schietincident

De politie heeft in de zaak nog geen aanhoudingen verricht. Er heeft op de plaats van het incident door forensische opsporing een uitgebreid sporenonderzoek plaatsgevonden. Ook is gestart met een buurtonderzoek waarin ook de mogelijk beschikbare camerabeelden worden meegenomen. De politie wil graag in contact komen met mensen die iets hebben gehoord of gezien of wellicht beelden hebben voor de politie die relevant kunnen zijn voor het onderzoek. Beeldmateriaal kan worden gedeeld via politie.nl/upload.

Lees ook het eerste bericht over het schietincident in Venlo.