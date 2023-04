Politie in actie vanwege nepwapens in Middenbeemster

De nepwapens waren voor afdreiging geschikt en zijn daarom in beslag genomen. Achteraf is een gesprek gevoerd met de ouders en jongeren om uitleg te geven over het optreden van de politie. Alle betrokkenen waren onder de indruk en bewust van de ernst van de situatie.

In deze situatie bleek het al snel om nepvuurwapens te gaan. Vanaf een afstand is het moeilijk in te schatten of je met een echt of een nepvuurwapen te maken hebt. Omdat het zo moeilijk in te schatten is of zo’n wapen echt of nep is, is het niet toegestaan om ermee op straat rond te lopen. Door anderen kan een nepwapen als bedreiging worden gezien. Nepvuurwapens werken gevaarlijke situaties in de hand: als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten altijd alsof het om een echt vuurwapen gaat.

Bekijk meer informatie over nepvuurwapens: https://www.politie.nl/onderwerpen/nepvuurwapens.html.