Man aangehouden na overval op juwelier

De overval is omstreeks 11.45 uur gepleegd. De dader ging er vervolgens te voet vandoor.

In de omgeving is met onder meer politiehonden en een helikopter een zoekslag gemaakt. Daarbij werd een verdachte aangetroffen. Het gaat om een 36-jarige man. Hij is aangehouden en naar zijn verblijfplaats wordt onderzoek gedaan.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u zaterdag 29 april voorafgaand, tijdens of na de overval iets opvallends gezien in de buurt van de juwelier aan de De Kempenaerstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.