Woningen in Leidschendam beschoten

Omstreeks 06.45 uur werd gemeld dat op een portiekdeur geschoten was. Ter plaatse zijn meerdere kogelinslagen aangetroffen. Niemand raakte gewond.

Hoe laat het incident precies heeft plaatsgevonden, is onduidelijk.

Iets gezien?

Het onderzoek naar de dader(s) en de toedracht is in volle gang. Ook uw bijdrage zou in dit onderzoek kunnen helpen. Heeft u in de nacht van 28 op 29 april iets verdachts gezien in de omgeving van de Dokter Huijserstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die in dit onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.