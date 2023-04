Mogelijke brand of explosie voorkomen Crooswijkseweg en explosie Strevelsweg

Crooswijkseweg

Een alerte getuige meldde in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 april een verdachte situatie bij het alarmnummer. De melder zag rond 3.00 uur twee mannen die zich verdacht ophielden bij een winkelpand. Ook rook de melder een rare lucht. De melder heeft mogelijk een brand of explosie weten te voorkomen, want toegesnelde agenten troffen bij het winkelpand een fles met een vloeistof aan. De fles is veilig gesteld voor onderzoek door de Forensische Opsporing. Naast sporenonderzoek, doet de politie buurtonderzoek en zullen beschikbare camerabeelden worden bekeken.



Strevelsweg

Rond 4.00 uur vanmorgen schrokken buurtbewoners van de Strevelsweg van harde knallen. Er bleek een explosief af te zijn gegaan bij een winkelpand. Er volgde een korte brand. Gelukkig raakte niemand gewond. Na de explosie gingen twee mannen op een scooter er vandoor. De bestuurder droeg grijze schoenen en was donker gekleed. De man achterop de scooter had een tenger postuur, was in het zwart gekleed en droeg een wit ondershirt. Beiden droegen een witte helm. De politie deed ter plekke onderzoek. Daarbij zijn oa explosievenverkenners (TEV) en de Forensische Opsporing ingezet.



Camerabeelden gezocht

Voor het onderzoek van beide incidenten zijn getuigen en camerabeelden zeer welkom. Heeft u beschikking over een deurbelcamera, dashcam of bewakingscamera in deze straten of omliggende straten en is daarop rond de genoemde tijdstippen iets verdachts te zien, neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of laat de beelden achter via ondertstaand tipformulier.



Melden helpt!

Het is niet de eerste keer dat een explosie is voorkomen door een alerte getuige. Afgelopen maart was het een buurtbewoner in Vlaardingen die zeer alert een verdachte situatie meldde waardoor een explosie kon worden voorkomen. Ziet u een verdachte situatie, bel dan direct 112.