Automobilist rijdt rond met drugs op zak

De man werd op de Raadhuisstraat aan de kant gezet voor een controle. Omdat er getwijfeld werd over de legitimatie die de man liet zien werd hij gefouilleerd om te kijken of hij een andere vorm van legitimatie op zak hij. Tijdens het fouilleren bleek dat de verdachte drugs op zak had. Daarop is de man aangehouden. In de auto bleek ook drugs te liggen. Alle drugs is in beslag genomen, het lijkt te gaan om hennep en cocaïne, verder onderzoek moet dat bevestigen. Ook namen agenten geld en een honkbalknuppel in beslag. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.