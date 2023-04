Babbeltrucdieven slaan toe, maar politie houdt ze aan

Hoe ze precies aan de kluis kwamen is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Mogelijk hebben ze hem door middel van een babbeltruc bij een van de slachtoffers ontfutseld. Het drietal, een 19-jarige vrouw en twee jongens van 16 en 17 jaar oud, werd met hun auto in Tilburg aan de kant gezet door de politie nadat er een melding van een verdachte situatie in Sprundel was binnengekomen. Daarbij was een auto gezien en het kenteken daarvan was doorgegeven aan de politie. De drie verdachten zijn aangehouden voor heling. De kluis en kostbaarheden die zijn aangetroffen zijn in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat er mogelijk sprake was van een tweede slachtoffer.

Tweede slachtoffer

Diezelfde avond werden door middel van een babbeltruc elders in Sprundel bij een ander slachtoffer een bankpas en verschillende kostbaarheden buit gemaakt. De bankpas en sieraden werden gevonden bij de verdachten in de auto Verder onderzoek moet uitwijzen wat er gebeurd is. De drie verdachten zitten vast in verband met het onderzoek.