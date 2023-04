Man raakt gewond bij overval

De politie werd vrijdag 28 april rond 18.50 uur gebeld dat er een man in zijn woning zou zijn overvallen. Ter plaatse bleek al snel dat tussen de tijd van de melding en de overval enkele uren heeft gezeten. Het gewonde slachtoffer werd meegenomen naar het politiebureau om met behulp van een tolk een eerste verklaring af te leggen. De man werd op het politiebureau onwel en is direct met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek

In het appartement van het slachtoffer is sporenonderzoek gedaan. Ook werden buurtbewoners bevraagd en is er gekeken of er camerabeelden konden worden veiliggesteld. Uit eerste onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk drie mannen bij de overval betrokken zijn. Het is nog onduidelijk wat er buit is gemaakt en wat zich in het appartement heeft afgespeeld. Er moet nog een aangifte bij de man worden opgenomen. Hij verblijft nog in het ziekenhuis.

Getuigen

Heeft u vrijdagmiddag of aan het begin van de avond iets verdachts gezien aan de Oude Singel of omgeving? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij het zaaknummer 2023104593.