Meerdere vuurwapens aangetroffen na melding schietpartij

Rond 21.15 uur ontving de meldkamer dat er mogelijk schoten in de desbetreffende omgeving werden gehoord. Bij het pand zouden ook een aantal personen lopen. De politie trof bij het bedrijfspand een 31-jarige man uit Oss aan. Hij bleek een schotwond in zijn hand te hebben. De ambulance nam hem vervolgens mee naar het ziekenhuis waar de man medische verzorging kreeg. De huurder van het pand, een 60-jarige man uit Oisterwijk was eveneens aanwezig. Twee andere mannen die bij het incident betrokken zouden zijn, bleken weggereden te zijn. Het kenteken van deze auto was inmiddels bij de politie bekend.

Wapenvondst

De politie bekeek tijdens het onderzoek het bedrijfspand. In het pand trof zij meerdere vuurwapens en munitie aan. Hierop is ook de huurder aangehouden. De 31-jarige gewonde man werd na zijn behandeling in het ziekenhuis eveneens aangehouden. De weggereden mannen werden later die nacht op de A50 bij Hoenderloo aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Schiedam en een 20-jarige man uit Rotterdam. Allen zitten vast. Bij het pand doet de politie nog onderzoek.