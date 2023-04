Meisje (9) overleden na incident in woning Etten-Leur

Etten-Leur - De politie ontving in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 april het trieste bericht dat het 9-jarige meisje uit Etten-Leur aan haar verwondingen is overleden. Zij werd vrijdag in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De aanleiding was een steekpartij in haar woning aan de Leurse Dijk.