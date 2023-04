Overval op hotel in Venlo

Rond 19:30 uur is er een melding binnengekomen van een overal. Een persoon, volledig gekleed in het zwart en zijn gedicht bedekt met een mondkapje bedreigde het personeel met een wapen. Met een onbekend geldbedrag is de verdachte vervolgens op de vlucht geslagen. In de omgeving van de Bovenste Molenweg heeft de politie gezocht naar de verdachte. De politie doet op dit moment buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden. Het onderzoek loopt.