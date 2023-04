Zes gewonden bij steekincident Maastricht

Om 18:55 uur is er een melding binnengekomen van een vechtpartij tussen een groep die bestond uit ongeveer 20-25 personen. Deze ruzie mondde uit in een steekincident waarbij zes personen gewond zijn geraakt. Een traumahelipkopter is opgeroepen. Agenten ter plaatse hebben eerste hulp verleend. Alle gewonden, waarvan twee ernstig, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De Forensische Opsporing van de politie doet onderzoek. Hierbij krijgen zij hulp van een speurhond. De recherche spreekt met getuigen.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar dashcam beelden van auto's die vandaag op de Lage Kanaaldijk tussen de Belgische grens en de ENCI-groeve gereden hebben. Mogelijk is de groep die later ruzie kreeg met elkaar op beeld vastgelegd. Het onderzoeksteam vraagt wandelaars en andere passanten die vandaag in het natuurgebied of in de omgeving van de ENCI-groeve aanwezig zijn geweest en mogelijk beelden hebben waarop de groep personen te zien is, contact op te nemen. Ook mensen die andere informatie hebben die van belang kan zijn bij dit onderzoek kunnen zich melden. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of als zij liever anoniem willen blijven via telefoonnummer 0800-7000.