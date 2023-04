Drie aanhoudingen in onderzoek naar ondermijning in Leeuwarden

In het onderzoek zijn maandagochtend ook doorzoekingen geweest in een woning en een bedrijfspand in Leeuwarden. De politie heeft administratie en gegevensdragers in beslag genomen, die mogelijk waardevolle informatie bevatten voor het onderzoek.

Langdurig onderzoek

De politie startte halverwege 2022 een onderzoek, nadat zij informatie kregen waarin deze verdachten in verband met het faciliteren van hennepteelt naar voren kwamen. Ook kreeg de politie hierover verschillende meldingen van oplettende burgers. Uit verder onderzoek kwamen er vervolgens ook andere verdenkingen aan het licht.

Het onderzoek is met de aanhoudingen en de doorzoekingen nog niet afgerond. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Signaal aan criminelen én samenleving

Misstanden in de vastgoedsector zijn een rode draad binnen ondermijning. Dat is de motivatie voor politie en gemeenten om dit aan te pakken. “In onderzoeken naar ondermijning, zoals vastgoedfraude of de productie van drugs, zijn aanhoudingen belangrijk”, zegt teamchef Leeuwarden Klaas Dunnink. “We stoppen bijvoorbeeld direct de productie van drugs mee en we geven een signaal aan de criminelen én aan de samenleving: we tolereren dit niet.”

Maar minstens zo belangrijk is het voorkomen dat de verdachten zich in de toekomst opnieuw schuldig kunnen maken aan deze strafbare feiten, benadrukt Dunnink. “Het uiteindelijke doel met dit soort zaken is, in samenwerking met de gemeente en OM, het opwerpen van barrières tegen deze vorm van fraude en het voorkomen dat verdachten door kunnen gaan met deze criminele activiteiten. Het heeft een grote impact op ons financiële systeem en dus op de maatschappij als geheel. Daarnaast kan het leiden tot veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft impact op de branche zelf.”

Lange adem

Die samenwerking met gemeente, bedrijven en burgers is in de aanpak cruciaal. “Dat laat dit onderzoek ook zien”, zegt Dunnink. “Het vergt een lange adem, juist niet alleen van politie en justitie. Ook de gemeente heeft hier een sturende en aanjagende rol in. Bijvoorbeeld in de bestuursrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit op het gebied van fraude, zorg en leefomgeving.”

Hulp van burgers

De teamchef benadrukt hoe belangrijk het is om melding te doen bij de politie als je het idee hebt dat er ergens iets niet pluis is. “We willen voorkomen dat ondermijnende criminaliteit grip krijgt op de samenleving, door zo vroeg mogelijk in te grijpen”, zegt Dunnink. “Juist daarbij is diezelfde samenleving zo belangrijk. Zij zijn onze ogen en oren. We lopen meldingen altijd zorgvuldig uit en het kan soms net dat ontbrekende stukje informatie zijn in een onderzoek.”

Melding maken van fraude

Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Of wellicht zie je in je eigen buurt panden waarvan je het vermoeden hebt dat er criminele activiteiten plaatsvinden. Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Je kunt je vermoedens ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.