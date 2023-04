Getuigen gezocht van steekincident aan Gedempte Zuiderdiep in Groningen

Nadat de verdachte het slachtoffer in zijn been heeft gestoken, vlucht hij op een Swapfiets in de richting van de Gelkingestraat. Het slachtoffer, een minderjarige jongen uit de gemeente Midden-Groningen, probeert eerst zelf met een vriend naar het ziekenhuis te gaan. Maar wanneer dat niet gaat, worden de hulpdiensten ingeschakeld.

Het signalement

De verdachte is een man, hij had een lichte huidskleur en was naar schatting rond de 16 á 17 jaar oud. Hij droeg een donkerblauwe Armani jas met een grijs logo, ook had hij een zwarte trainingsbroek aan en een zwarte schoudertas om.

Heeft u iets gezien?

Het was druk op de Gedempte Zuiderdiep ten tijde van het incident. Was u rond 18:30 uur in de omgeving en heeft u iets gezien wat u nog niet bij ons hebt gemeld? Misschien herkent u de verdachte aan de hand van het signalement of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek. Meld dit dan bij ons. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via meldmisdaadanoniem.nl (0800-7000).