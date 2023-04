Politie zoekt getuigen in onderzoek naar woningoverval Antillenstraat

De melding van de woningoverval kwam rond 03:00 uur bij de politie binnen. Agenten zijn meteen ter plaatse gegaan voor een onderzoek. Al snel werd duidelijk dat de verdachten rond 02:45 uur de woning zouden zijn binnengedrongen en dat ze mogelijk wapens bij zich hadden. De twee verdachten bedreigden in de woning een 22-jarige man en een 22-jarige vrouw uit Groningen. Ook werd er geweld tegen de slachtoffers gebruikt. De man en de vrouw raakten daarbij gewond.

Vluchtroute

Het onderzoek naar de woningoverval is in volle gang. Zo wordt onderzocht of er een buit is gemaakt en wat dan is weggenomen door de twee verdachten, die mogelijk gezichtsbedekkende kleding droegen. De recherche wil graag meer weten over hoe en in welke richting de verdachten zijn weggevlucht. In de woning heeft mogelijk een schermutseling plaatsgevonden en het kan zijn dat de verdachte(n) ook verwondingen hebben opgelopen.

Tips en/of camerabeelden

De politie heeft al gesproken met betrokkenen en mogelijke getuigen. Ook zijn we gestart met een buurtonderzoek. Het kan echter zijn dat iemand in de omgeving iets verdachts heeft gezien of gehoord in de periode voor en na de overval. Of dat iemand beschikt over beelden van een dashcam of deurbelcamera, waarop iets verdachts te zien is. Het gaat daarbij vooral om bewoners van onder andere de Antillenstraat, de Star Numanstraat, de Oosterhamriklaan / Oosterhamrikkade en het noordelijke deel van de Korreweg.

Onverklaarbare verwondingen

De politie houdt er rekening mee dat één of beide verdachten gewond zijn geraakt bij de overval. Het kan zijn dat 's nachts of in de loop van de dag iemand met verwondingen is thuisgekomen, zonder dat diegene daarvoor een goede verklaring heeft. De politie vraagt u om dit dan met ons te delen.

Neem contact op

Wellicht heeft iemand andere informatie die van belang kan zijn voor ons onderzoek. Heeft u tips, beelden of informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook het tipformulier onder deze pagina gebruiken of beelden insturen via Politie.nl.