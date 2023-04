Politie zoekt verdachte van een ernstig geweldsincident, mogelijk zedenmisdrijf

Zwolle - Op zondagochtend 2 april werd door een passant een 70-jarige vrouw uit Zwolle zwaargewond aangetroffen aan de Schie ter hoogte van de Rijnlaan in Zwolle nabij het viaduct. De politie is meteen een onderzoek gestart naar de aanleiding en toedracht van het geweldsincident waarbij het slachtoffer behoorlijk is toegetakeld, mogelijk is er ook sprake van een ernstig zedenmisdrijf. Ook vandaag gaat het rechercheteam verder met het buurtonderzoek en inventariseren van camerabeelden. Het Team Grootschalige Opsporing heeft de zaak in onderzoek. Het slachtoffer had goederen bij zich die grotendeels bij haar in de buurt zijn aangetroffen. Ze mist echter wel haar bril en een oud-model telefoon.