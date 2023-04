Ruzie in tram eindigt in steekincident

De twee reden donderdagmiddag rond 15.15 uur in tram 1 die richting Scheveningen Noord reed. Toen de tram ter hoogte van de halte Hoornbrug reed, kregen de twee ruzie waarbij de verdachte het slachtoffer met een scherp voorwerp stak. Daarna stapte de verdachte bij de halte uit de tram en liep weg.

Signalement

De verdachte is tussen de 40 en 45 jaar oud en hij is rond de 1.60 meter. De verdachte is kaal, heeft donkere ogen en een lichte huidskleur. Tijdens het incident droeg de verdachte een zwarte jas met horizontale strepen op de rug, een donkere broek en zwarte sneakers met een lichte zool en donkere veters.

Getuigen gezocht

We doen onderzoek en komen graag in contact met mensen die de ruzie tussen het slachtoffer en de verdachte hebben gehoord. Heeft u iets gehoord of gezien wat dit onderzoek verder kan helpen? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.