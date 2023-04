Verdachte aangehouden voor steekincident Burgemeester Hovylaan

De politie kreeg zaterdagavond 1 april rond 18.30 uur een melding dat twee personen zouden zijn gestoken met een scherp voorwerp. Dit was gebeurd op de Burgemeester Hovylaan. De verdachte was na het incident weggelopen. De slachtoffers, Hagenaars van 17 en 18 jaar oud, raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar hun verwondingen werden behandeld.

De politie startte direct een onderzoek en uit dat onderzoek werd al snel de identiteit van de verdachte bekend. Hij kon een dag later worden aangehouden. De verdachte is in verzekering gesteld en zal worden voorgeleid.