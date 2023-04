Fietsendieven aangehouden dankzij alerte getuige

Die avond liep de getuige rond 18.00 uur bij het station. Het viel hem op dat een man op zijn knieën bij een fiets zat. Toen hij ook nog eens zag dat deze man een grote kniptang vasthield, vertrouwde hij het niet. Even verderop zag hij een man staan waarvan het leek alsof diegene op de uitkijk stond. Later gingen deze mannen met elkaar in gesprek. Om te voorkomen dat er een of meerdere fietsen gestolen zouden worden, belde de getuige direct te politie. De agenten troffen het tweetal aan. Bij hen werd een grote kniptang aangetroffen. Ook bleek een van de fietssloten te zijn opengeknipt. Beide mannen zijn hierop aangehouden.