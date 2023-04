Politie start preventiecampagne: Je bent toch geen #pakketezel?!

Criminelen ronselen hun pakketezels op verschillende manieren. Dit doen zij in hun eigen omgeving, in de openbare ruimte, zoals op het schoolplein of bij postinleverpunten, of ze sturen een bericht via social media. De ene crimineel vraagt het verzenden van drugs als vriendendienst en de ander brengt het als een manier om snel geld te verdienen. Met het inleveren van een drugspakket maakt de verzender zich schuldig aan de export van verdovende middelen. Ook als je niet weet dat er drugs in het pakket zitten, ben je strafbaar. Lever daarom nooit een postpakket in voor een ander zonder dat je weet wat erin zit.