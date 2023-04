Samenwerken vergroot heterdaadkracht bij online criminaliteit

Dat samenwerken loont blijkt uit een heterdaadaanhouding bij de Mediamarkt in Groningen die onlangs plaatsvond.

Alert optreden

Medewerkers van de keten constateerden een mogelijk frauduleuze online bestelling via hun website. De man die de bestelling ter waarde van ruim 7000 euro gedaan had zou de goederen op komen halen in het filiaal in Groningen. Het personeel annuleerde de bestelling en deed melding bij de politie. De verdachte kreeg wél een e-mail dat hij de goederen op kon komen halen. Toen hij bij de winkel aankwam, kon hij worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij fraude.

Bankhelpdeskfraude

Er werd meteen onderzoek verricht naar de bankrekening waarmee de man betaalde. Deze bleek eerder geopend door een mevrouw in Rotterdam, nadat ze was gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Die had haar verteld dat er fraude werd gepleegd met haar rekening en ze een nieuwe rekening moest openen om haar geld veilig te stellen. Ze was dus slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Door te schakelen met politiecollega’s in Rotterdam kon de mevrouw snel geïnformeerd worden over de oplichting en werd er een aangifte van haar opgenomen.

De verdachte heeft mogelijk meerdere frauduleuze betalingen gedaan van goederen bij diverse winkels. Uit onderzoek moet blijken of hij ook daadwerkelijk betrokken is bij de oplichtingspraktijken die hieraan vooraf zijn gegaan.

Niet alleen opsporen, ook verstoren

Het doen stoppen van dit soort criminele activiteiten begint bij het signaleren. “Als politie willen we niet alleen daders opsporen, maar richten we ons ook op het verstoren van het criminele proces. Dit kunnen we alleen samen met partners en partijen die ook te maken krijgen met deze criminelen en ons dus kunnen helpen door verdachte situaties te melden.

Het liefst meteen, zodat we – zoals in dit voorbeeld – gelijk kunnen handelen en op heterdaad kunnen aanhouden”, zegt Bouke van der Laan van het basisteam Groningen-Noord. Hij is aanjager van het thema Cybercrime binnen de drie basisteams in Groningen-Stad. “Op heterdaad ‘boeven vangen’ willen we allemaal. Dat we nu, door samen te werken met publiek-private partijen, de heterdaadkracht binnen online criminaliteit kunnen vergroten is een mooie ontwikkeling en geeft veel energie”.