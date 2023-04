Agent springt weg om aanrijding met auto te voorkomen

De politieagent fietste rond 01.30 uur over het parkeerterrein. Hier zag hij een auto met hoge snelheid rijden. Dit trok zijn aandacht. Hij besloot de achter deze auto aan te fietsen. Aan het einde van het parkeerterrein zag hij dat de auto keerde. Vervolgens kwam het voertuig zijn richting opgereden. De agent, die een geel reflecterend veiligheidsvest droeg, stapte van zijn fiets af, stak zijn arm in de lucht en gaf een stopteken. Ondanks dat de automobilist en de agent oogcontact maakten, minderde de auto geen vaart. Om een aanrijding te voorkomen moest de agent wegspringen. Ternauwernood werd een aanrijding voorkomen. De automobilist reed weg. Zondagochtend 30 april werd de 21-jarige bestuurder in zijn woning aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. De agent deed aangifte.