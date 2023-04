Aanhouding voor poging tot overval op tankstation in Musselkanaal

Rond 18:30 uur komt de verdachte het tankstation binnen. De medewerker van het tankstation is op dat moment in het magazijn. De medewerker hoort iemand binnenkomen en komt naar voren. Daar ziet hij een jongen staan met een mes. Hij reageert alert en rent het kantoor in, waardoor de verdachte niet meer bij hem kan komen. De verdachte vlucht hierop zonder buit.

Pintransactie

Uit het onderzoek bleek dat dezelfde verdachte eerder deze avond ook heeft gepind bij hetzelfde tankstation. Op basis van het onderzoek ter plaatse kon een verdachte worden geïdentificeerd. Dit is een minderjarige jongen uit Musselkanaal. Hij is later deze avond aangehouden.