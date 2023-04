Politie onderzoekt opmerkelijke reeks dode katten

Het Forensisch Opsporingsteam is betrokken bij het onderzoek op het laatst gevonden katje. Ook de wijkagent en de dierenpolitie zijn nauw betrokken. Aanstaande donderdag zal hier aandacht aan worden besteed in de uitzending van Omroep Flevoland.

Getuigenoproep

Heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Heeft u bijvoorbeeld iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die bijdragen aan het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.