Schietincident Van der Neerstraat

De politie kreeg rond 22.00 uur meerdere meldingen dat er mogelijk schoten waren gehoord in de Van der Neerstraat en dat er een groep mensen op straat stond. De groep was weggerend in de richting van de Delftselaan. Agenten troffen meerdere hulzen aan. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er is gebeurd en wie de verdachte is. Bij het incident raakte niemand gewond.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u maandagavond 3 april iets verdachts gezien in de buurt van de Van der Neerstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Neem contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.



Informatie kunt u via onderstaande mogelijkheden met ons delen.