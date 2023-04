Overval, diefstal en sieraden in Team West

Overval AH Steijnlaan Den Haag

Op woensdag 8 februari rond 20.30 uur vindt een overval plaats op de Albert Heijn aan de Steijnlaan. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte naar de servicebalie loopt, er een plastic tas op legt en medewerkers met een steekwapen bedreigt. Zij moeten het geld in de plastic tas stoppen. Vervolgens verlaat de verdachte de supermarkt.

Winkeldiefstal in Stadshart Zoetermeer

Op zaterdag 15 oktober stelen twee mannen in een winkel in het Stadshart een horloge en een zonnebril uit een vitrinekast. Een van hen gaat met zijn rug naar de winkelmedewerkers staan en houdt zijn jas open, zodat hij het zicht ontneemt op de vitrinekast. Dan pakt de ene iets uit de vitrinekast en geeft dit aan de ander. Die stopt het in zijn jaszak en samen lopen zij de winkel weer uit. De buit is ongeveer 350 euro. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee mannen.

Mogelijk gestolen sieraden

Naar aanleiding van een aantal woninginbraken en straatroven hebben we begin dit jaar bij verschillende doorzoekingen in Den Haag vermoedelijk gestolen sieraden aangetroffen. In de uitzending tonen we foto’s van deze sieraden. We vermoeden dat de sieraden van inwoners van Den Haag zijn.

Hebt u informatie over een van de zaken?

Hebt u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.