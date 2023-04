Twee aanhoudingen voor illegale puppyhandel in Veldhoven

Illegale puppyhandel

Uit het onderzoek blijkt dat de slachtoffers een puppy hebben gekocht bij een woning in Veldhoven. Deze puppy's werden te koop aangeboden via Marktplaats. In de advertenties is door de adverteerder benoemd dat de puppy’s in het bezit zouden zijn van een geldig dierenpaspoort, een chip, ontworming en inentingen.

Na aankoop van de puppy’s bleek dat dit niet het geval was. Ook waren de puppy's in veel gevallen ziek. Daarnaast bleken de puppy's in sommige gevallen van een compleet ander ras te zijn en zijn sommige puppy’s te vroeg van hun moeder gescheiden dan de wet toestaat. Op de locatie is géén vermoeden van een fokkerij, maar worden de betrokkenen verdacht van illegale handel in puppy’s.

Samen met de NVWA, LID en de gemeente heeft de politie een aantal woningen doorzocht. Twee woningen zijn doorzocht met de Rechter-Commissaris. De overige woningen zijn onderzocht om het welzijn van de huisdieren te controleren. Hierbij is ontdekt dat 4 locaties in gebreke zijn. De eigenaren zijn verplicht gesteld om het welzijn van hun dier in orde te maken. In samenwerking met de dierenpolitie houdt de LID de controle op het welzijn van de dieren in de gaten.

In de eerste twee woningen zijn onder andere verboden wapens aangetroffen, waaronder een boksbeugel, ploertendoder, pepperspray en een stroomstootwapen. Alles is in beslag genomen door de politie. Verder troffen agenten ook nog een gestolen scooter aan.

De (dieren)politie heeft twee personen aangehouden in de leeftijd van 28 en 30 uit Veldhoven. Zij zitten vast en zullen worden verhoord. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten.