Aanhoudingen in onderzoek naar gestolen auto's van pizza-koeriers

Op 29 en 30 maart zijn pizzabezorgers onderweg naar twee adressen in Kerkrade om daar de bestelde pizza's af te leveren. De bestellingen zijn via de telefoon binnengekomen en hierbij is achteraf gezien een fictief adres opgegeven. Op het moment dat de bezorgers naar de woning lopen om de bestelling af te leveren, worden de auto's waarvan de sleutel nog in het contact steekt, weggenomen. Beide auto's zijn later in de week weer teruggevonden in Heerlen en Kerkrade. Uit de auto's bleken diverse spullen weggenomen te zijn. Uit onderzoek komt de politie al snel twee verdachten op het spoor. De verdachten, een 35-jarige man en een 27-jarige vrouw uit Kerkrade zijn aangehouden en worden vandaag voorgeleid bij de Rechter-Commissaris.