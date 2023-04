Onderzoek gestart naar inbrekers Stiens die op hun vlucht buurman mishandelen

Vrouw ontdekt inbrekers

Een 53-jarige vrouw krijgt de schrik van haar leven als ze dinsdagavond 4 april omstreeks 21:45 uur thuiskomt in haar woning aan de Ljipstrjitte in Stiens. Ze heeft gelijk het gevoel dat er iets niet in de haak is en ziet een persoon in haar huis. Ze roept direct om hulp.

Een buurman die op dat moment net zijn hond uitlaat, hoort het hulpgeroep en ziet twee mannen uit de tuin van de vrouw lopen. Hij zet de achtervolging in en weet één van de twee inbrekers in de kraag te vatten. De verdachte mishandelt het slachtoffer en weet te ontkomen.

Politieonderzoek

De recherche is een onderzoek gestart naar de mishandeling en de inbraak. Er is onderzoek gedaan in de woning en gesproken met omwonenden. Ook kijken we naar camerabeelden uit de omgeving. We zijn op zoek naar getuigen die het incident hebben gezien of er iets van hebben meegekregen.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Heeft u tussen 21:00 en 22:00 iets opvallends gezien in de omgeving van de Ljipstrjitte? U kent uw omgeving zelf het beste, als u iets heeft gezien wat ongebruikelijk is komen we graag met u in contact. Ook als u de mishandeling heeft gezien, willen we met u spreken. De verdachten zijn twee mannen. Dit is wat we over ze weten:

Verdachte 1

Eind 20, begin 30 jaar

Mollig postuur

Lichtblauwe spijkerbroek

Zwarte jas

Sprak Nederlands

Verdachte 2

Eind 20, begin 30 jaar

Ongeveer 1.85 meter lang

Normaal postuur

Lichte spijkerbroek

Donkere jas

Sprak Nederlands

Gevlucht in donkerkleurige sedan

Als u in de omgeving woont of werkt en een deurbel- of beveiligingscamera heeft waar mogelijk iets op te zien is, komen we graag met u in contact. Er zijn aanwijzingen dat de verdachten in een auto naar Stiens zijn gekomen en ook weer zijn weggevlucht in een auto. Mogelijk gaat het om een donkerkleurige sedan. We vragen particuieren of bedrijven die camerabeelden hebben rondom de toegangswegen van Stiens, zich bij ons te melden. U kunt de politie bellen op telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Als u belt kunt u zaaksnummer 2023085695 vermelden.