Vier mannen aangehouden na bankhelpdeskfraude

Oplichting

Rond 15.15 uur werd een 71-jarige man gebeld door iemand van de zogenaamde fraudedesk met een waarschuwing. Er waren verdachte transacties waargenomen op de rekening van de man. Hem werd verteld dat hij het geld op zijn rekening moest veiligstellen door geld over te maken naar een zogenaamde kluisrekening. Daarnaast zou iemand langskomen om zijn bankpassen op te halen. Kort daarop verscheen een man aan de deur die de passen in ontvangst nam en weer vertrok.

Aanhoudingen

Het slachtoffer vertrouwde de situatie niet en ging achter de man met passen aan. Op de vraag of hij zich kon legitimeren, begon de man te rennen. Met behulp van een omstander op de fiets kon de man staande en vastgehouden worden. De politie werd gealarmeerd en kon de 19-jarige man uit Badhoevedorp aanhouden. Politieonderzoek leidde vervolgens tot nog drie personen die mogelijk betrokken zijn bij de oplichting. Deze 21-jarige, 22-jarige en 25-jarige Amsterdammer zijn ook aangehouden, zitten vast en zullen verhoord worden.

Tips bij belletjes

In alle gevallen zijn de slachtoffers eerst telefonisch benaderd door de oplichters. Dit zijn de belangrijkste tips voor mensen die worden benaderd door zogenaamde bankmedewerkers:

Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct.

Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Dan kunt u de bank terugbellen en vragen of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen.

Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

Installeer geen software als Teamviewer of Anydesk. Maak gebruik van de normale bankieren-app.

Maak geen geld over naar een veilige (kluis)rekening. Dit soort rekeningen bestaan niet!

Slachtoffer van bankhelpdeskfraude?

Bent u slachtoffer van een babbeltruc en de dader is verdwenen? Bel dan met de politie op nummer 0900-8844. Als de dader bij u binnen is of nog in de buurt aanwezig is, belt u direct met 112.