Overval drogist; verdachten gepakt door oplettende Burgernetgebruiker

Getuigen gezocht

De recherche neemt het onderzoek over en komt graag in contact met getuigen die de overval of overvallers (donkere huidskleur, gezichtsbedekkende kleding, één droeg een groen trainingspak en de ander een zwarte) hebben gezien. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 o.v.v. onderstaand registratienummer. Liever anoniem? Bel dan met M. via 0800-7000. Relevante beelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2023074945