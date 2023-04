Getuigen gezocht vernieling woning aan de Ballade

Toen de bewoners gingen kijken naar waar het lawaai vandaan kwam, zagen ze dat er een steen door de ruit was gegooid en werd er een brandlucht geroken. Gelukkig raakte niemand gewond. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de verantwoordelijke(n). Zo heeft de forensische opsporing een sporenonderzoek ingesteld.



Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk ook aan dashcambeelden of videodeurbelbeelden) die kunnen helpen in het onderzoek? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.