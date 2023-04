Gewonde bij steekincident

Rond 19.20 uur ontving de politie een melding van een steekincident bij een schoolplein. Een 15-jarige jongen had een 35-jarige man uit Breda gestoken met een mes. Het slachtoffer is behandeld door het ambulancepersoneel. Vermoedelijk ging hier een conflict aan vooraf, wat zij uit wilden praten op een algemene locatie. Ook de zoon van het slachtoffer was betrokken bij dit conflict. Bij het incident waren meerdere kinderen en jongeren aanwezig, zij hadden echter niets met het incident te maken. Wel waren zij hevig geschrokken en is slachtofferhulp voor hen ingeschakeld.

De jonge verdachte is meegenomen naar de politiecel om een verklaring af te leggen.