Vier verdachten aangehouden voor diefstal kostbare postduiven in Steggerda

De diefstal heeft grote impact op de eigenaren, die zelf in de ochtend van 29 november 2021 de diefstal ontdekken. De totaalwaarde van de duiven wordt geschat op meer dan €300.000,-

Litouwen

Door politieonderzoek wordt duidelijk dat een grijze Audi, afkomstig uit Litouwen, in de nacht van zondag op maandag de oprit bij het pand oprijdt en korte tijd later met gedoofde lichten wegrijdt. In samenwerking met de Litouwse politie kan de identiteit van de drie inzittenden worden vastgesteld. Dit zijn drie mannen van 22, 26 en 28 jaar uit Litouwen. Ook is er een vierde persoon betrokken bij de diefstal. Hij is de opdrachtgever en destijds niet mee afgereisd naar Steggerda. Dit is een 28-jarige man uit Litouwen.

Aanhoudingen

De collega’s uit Litouwen hebben drie van de vier verdachten aangehouden en overgeleverd aan Nederland. De vierde verdachte bevond zich op het moment van aanhouding in Zeeland. Hier is hij opgepakt en overgebracht naar Noord-Nederland. De verdachten zitten op dit moment nog vast en worden gehoord over hun rol bij deze diefstal. Uit het onderzoek is gebleken dat de duiven direct na de diefstal naar Duitsland zijn vervoerd. Het is niet duidelijk geworden waar de duiven terecht zijn gekomen.