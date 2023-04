Op vakantie naar Nederland met camper vol drugs!?

Surveillerende agenten zien de camper met Spaans kenteken rond 02.50 uur over het industrieterrein aan het Majoppeveld rijden. Gezien het tijdstip en het feit dat het industrieterrein niet echt een logische vakantiebestemming lijkt te zijn, besluiten de agenten de bestuurder en voertuig te controleren.

950 kilo Hasj

Tijdens deze controle bleek dat er toch iets niet helemaal klopte in het verhaal van de man. Agenten nemen een kijkje in de camper en vinden daar in totaal bijna 950 kilogram Hasj. van de camper en dat hij een wel erg onlogische route aan het nemen was. Een recordvangst hasj voor de politie in Roosendaal. De geschatte straatwaarde van de partij drugs is zo’n 4 miljoen euro.

Verder onderzoek

De bestuurder zit nog vast voor verder onderzoek en wordt vrijdag 7 april voorgeleid bij de rechter-commissaris.