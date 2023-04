Vier mannen aangehouden voor mishandeling tijdens carnaval

Het incident heeft plaatsgevonden op de dinsdagavond 21 februari j.l. Het slachtoffer zou door meerdere personen zijn mishandeld. Hij raakte bewusteloos en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is een onderzoek gestart. Dankzij een oproep van de wijkagent hebben veel getuigen zich meldt. Naast de getuigenverklaringen zijn ook camerabeelden bekeken. Vorige maand zijn twee verdachten verdachte aangehouden en woensdag 5 april zijn nog eens twee verdachten aangehouden. Het gaat om drie mannen van 19 jaar en een 20-jarige man uit Alphen. Nadat de verdachten zijn verhoord, mochten ze naar huis. De politie maakt een dossier op. De officier van justitie bepaalt of de verdachten voor de rechter moeten verschijnen.