Vijf mannen aangehouden voor heling motorvoertuigen

De politie is een onderzoek gestart nadat er aangifte is gedaan van diefstal van een quad in de gemeente Alphen-Chaam. Tijdens het onderzoek komen agenten woensdagavond uit bij een garagebox aan de Ringersweg in Bergen op Zoom. In de garagebox treffen ze een quad, crossmotoren en een motorscooter aan. Vijf mannen die daar bij de opslaglocatie aanwezig zijn, zijn gearresteerd. Het gaat om mannen uit Rotterdam (58 jaar), Bergen op Zoom (17, 17,22 jaar) en Sint-Maartensdijk (27 jaar). Het vijftal zit vast voor verder onderzoek.