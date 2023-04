Drugslab aangetroffen op de Kortfoortstraat in Oss

Informatie

Na de controle van de politie en brandweer is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie ter plaatse gekomen. LFO komt in actie op plekken waar een drugslab ontdekt is en ontmanteld moet worden. Ook zijn forensisch specialisten een sporenonderzoek gestart. De recherche onderzoekt alle bevindingen.

Nadat het onderzoek was afgerond is er gestart met de ontmanteling van het lab. Dit neemt veel tijd in beslag. De aangetroffen apparatuur wordt in beslag genomen en afgevoerd. De aangehouden mannen zitten vast en worden nader gehoord over hun rol.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier: https://www.politie.nl/informatie/wat-moet-ik-doen-als-ik-een-drugslab-ontdek.html