Meerdere aanhoudingen in onderzoek naar brandstichting Renkum

De brand werd in de vroege nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart ontdekt door een oplettende voorbijganger. Zowel politie als brandweer werden direct gealarmeerd, al snel bleek dat de brand flink wat schade had aangericht. De voormalige school is in gebruik als jongerencentrum.

Aanhoudingen

Het basisteam Veluwe Vallei Zuid startte het onderzoek en kwam de verdachten op het spoor. Door onder andere buurtonderzoek uit te voeren, diverse getuigen te horen en het opvragen van camerabeelden (en het uitkijken daarvan) van leidde hen naar de twee mannen. Er wordt momenteel onderzocht wat de betrokkenheid van de twee verdachten is geweest bij deze brandstichting. Het team doet onderzoek of meer mensen betrokken waren bij de brand en sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden verricht.

Impact in de wijk

De schrik bij de wijkbewoners zit er goed in, de impact van deze brand is goed voelbaar in de wijk. Door het snelle handelen van de agenten en de brandweer kon de brand geblust worden en is er niet meer schade aan het gebouw ontstaan.

“We merkten dat het de wijkbewoners erg bezighield. Dat is ook meer dan begrijpelijk. Het jongerencentrum is een centrale plek waar iedereen welkom is en is dit een plek waar jongeren zich veilig kunnen voelen. Na de brand zat de schrik er goed in. Voor ons was het dan ook prioriteit om snel actie te ondernemen. Het onderzoek leidde al in eerste instantie l naar twee verdachten. Het is heel fijn dat wij dat ook kunnen delen met de wijkbewoners. Dank ook aan alle wijkbewoners die tot nu toe hebben mee gedacht!”, aldus Michiel Heerink, teamchef Veluwe Vallei Zuid.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek gaat ook na deze twee aanhoudingen nog door. We komen graag nog in contact met mensen die meer informatie hebben over die bewuste nacht van 18 op 19 maart. Ook andere informatie is nog welkom. Contact opnemen kan via onderstaand tipformulier of via 0900- 8844. Anoniem melden kan uiteraard ook via MeldMisdaadAnoniem, 0800- 7000.