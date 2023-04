Inbreker aangehouden, mogelijk ook betrokken bij babbeltrucs

Op zondag 6 maart werd ingebroken in een woning aan de Veurseweg in Voorschoten. Onderzoek door de recherche leidde tot de identiteit van de 40-jarige man. Omdat hij wordt verdacht van deze inbraak en omdat hij mogelijk ook verantwoordelijk is voor een aantal andere inbraken, verleende het Openbaar Ministerie toestemming de man buiten heterdaad aan te houden.

Betrokkenheid bij andere inbraken en babbeltrucs onderzocht

Naast de inbraken waarvoor de man mogelijk verantwoordelijk gehouden moet worden, is de kans aannemelijk dat hij ook verantwoordelijk is voor een aantal babbeltrucs. Het onderzoek van de recherche zal zich daarom de komende tijd richten op de vraag of betrokkenheid bij andere inbraken en babbeltrucs te bewijzen is.

Pas op voor babbeltrucs!

Oplichters en dieven gaan vaak zo geraffineerd te werk dat zij mensen van alles op de mouw spelden om bij iemand binnen te komen. Vooral ouderen zijn vaak het doelwit en worden, wanneer de oplichter zichzelf naar binnen heeft ‘gekletst’, vervolgens slachtoffer van deze zogenoemde babbeltrucs. De politie adviseert onbekenden nooit zomaar binnen te laten.

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. Deze oplichters zien er vaak heel betrouwbaar uit en komen vriendelijk en vertrouwenwekkend over. Van tevoren hebben zij al heel goed nagedacht over welke smoes zij vertellen en weten hun verhaal daarom erg geloofwaardig over te brengen. De oplichters vertellen bijvoorbeeld dat zij van de bank zijn, van de gemeente, thuiszorg of zelfs de politie. Ook doen zij zich regelmatig voor als meteropnemer of nieuwe buur. Dit doen zij altijd slechts met één doel: toegang krijgen tot uw woning om u vervolgens te beroven van uw kostbaarheden als sieraden, of uw pinpas met bijbehorende code.

Waarschuw ouderen

Iedereen kan helpen om het oplichters zo lastig mogelijk te maken. Vertel uw ouders, grootouders of oudere buren dat er regelmatig babbeltrucs plaatsvinden. En dat het helemaal niet onbeleefd is om mensen die ze niet kennen niet binnen te laten. Zeker niet als ze voelen dat er iets niet klopt. Adviseer ze om in dat geval ook direct de politie te bellen via alarmnummer 112.

De belangrijkste tip om te voorkomen dat u zelf slachtoffer wordt van een babbeltruc is om onbekenden niet zomaar in uw huis binnen te laten. Controleer altijd of de persoon die aanbelt ook echt is wie hij zegt dat hij is. Bel bijvoorbeeld ter controle altijd eerst naar het betreffende bedrijf of de instantie of de persoon die bij u voor de deur staat wel voor hen werkt. Laat u toch iemand binnen, verlies hem of haar dan niet uit het oog. Doe ’s avonds laat en ’s nachts niet open als u niemand meer verwacht en u niet weet wie er voor uw deur staat.

Doe altijd aangifte!

Bent u onverhoopt toch slachtoffer geworden, doe dan altijd aangifte bij de politie. Soms doen mensen geen aangifte omdat zij zich schamen dat ze toch in deze smoesjes zijn getrapt. Dat is niet nodig, dit soort criminelen gaat zo geraffineerd te werk dat het iedereen kan overkomen. Heeft u verdacht bezoek gehad, dan kunt u daar altijd de politie voor bellen. Via 0900-8844 of wanneer u denkt dat diegene nog in de buurt is, dan kunt u 112 bellen.

Meer weten over babbeltrucs? Kijk op deze speciale pagina over babbeltrucs.