Man aangehouden na vondst overleden vrouw (35)

Rond 11.30 uur troffen agenten in een woning aan de Piet Heinlaan de overleden vrouw aan. Op hetzelfde moment stond enkele straten verderop de 40-jarige verdachte op het dak van een flatgebouw aan de J.Th. de Visserstraat. Hij dreigde zichzelf iets aan te doen. Meerdere hulpdiensten waren snel aanwezig op deze locatie. Met behulp van een politieonderhandelaar en een arrestatieteam kon de man uiteindelijk worden aangehouden. Hij zit op dit moment vast en in beperkingen. Zijn rol in dit vermoedelijke misdrijf en de relatie tot het slachtoffer wordt onderzocht.

Heb je meer informatie?

De recherche komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben rondom de woning aan de Piet Heinlaan op vrijdagochtend 7 april. Heb je informatie, bel dan 0900-8844 of M 0800-7000.