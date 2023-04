Twee hennepkwekerijen geruimd

In een pand in Ovezande werden 88 planten ontdekt. De 41-jarige bewoner is aangemerkt als verdachte. De kwekerij is geruimd, alle planten en hennepgerelateerde goederen zijn vernietigd.

Ook in Krabbedijke werd een kwekerij ontdekt met in totaal 186 planten. Ook deze is geruimd. De 26-jarige bewoner zal zich op een later moment bij de politie moeten verantwoorden. In beide panden bleek dat er illegaal stroom werd afgetapt.

Wat zijn de gevaren van een hennepkwekerij?