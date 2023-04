Vrouw(85) mishandeld om parkeerplaats

Op vrijdag 7 april 2023 om 10.50 uur komt het slachtoffer in haar auto aanrijden op het Wagnerplein. Het is daar druk en ze kan niet parkeren. Plotseling ziet ze dat een geparkeerde auto een parkeerplek verlaat. Ze ziet ook dat er aan de overkant van de straat een auto op de weg staat. Op het moment dat ze stilstaat op de parkeerplek en uitstapt komt er een man aanlopen die duidelijk woedend is. Ze heeft ‘zijn’ parkeerplek ingepikt roept hij. Ze realiseert zich nu pas dat de man daar stond te wachten op de parkeerplek. Voordat ze verder iets kan uitleggen slaat hij haar tegen haar borst en schouders. Ook wordt ze opgetild en in de bosjes gegooid. De man loopt terug naar zijn auto maar een omstander heeft ondertussen zijn autosleutels gepakt zodat hij niet weg kan. De politie wordt gebeld en die houdt de 81-jarige man uit Waalwijk aan voor mishandeling. De vrouw is licht gewoon maar heel erg geschrokken.