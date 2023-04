Politie treft niet-actief drugslab aan in Nieuwlande

Een arrestatieteam heeft woensdagmiddag een inval gedaan in een pand aan de Brugstraat in Nieuwlande. Dit naar aanleiding van een lopend onderzoek. Na de inval werd een drugslab aangetroffen wat op dat moment niet meer in werking was. Er werden in het pand diverse vaten aangetroffen met daarin mogelijk grondstoffen en drugsafval. Ook trof de politie middelen aan die worden gebruikt bij het produceren van drugs. Uit een eerste onderzoek lijkt het te gaan om een drugslab waar tot voor kort amfetamine werd geproduceerd. Uit nader onderzoek zal moeten blijken of het inderdaad om amfetamine gaat. Het Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) heeft gisteren het drugslab ontmanteld. Ook zijn de aangetroffen goederen in beslag genomen. Er is vooralsnog niemand aangehouden, het onderzoek gaat door.

Gevaar van drugslabs

Drugslabs zijn levensgevaarlijk, niet alleen voor de verdachte(n) die zich bezighouden met de productie van drugs, maar ook voor omwonenden. Een drugslab neemt allerlei risico’s met zich mee, zoals de kans op brand of explosies. Daarnaast is het afval zeer schadelijk voor de natuur.

Wat wijst op een drugslab?

In de omgeving van een lab kan het sterk ruiken naar chemicaliën. Daarnaast worden ramen en deuren vaak afgedicht, is er meer beweging waarneembaar in de avond of nacht ten opzichte van overdag en wordt er regelmatig met busjes heen en weer gereden of gesjouwd met vaten. Als buurtbewoner vallen dit soort zaken u wellicht als eerste op. Deel altijd uw informatie als u een drugslab bij u in de buurt vermoedt! Dit kan ook altijd anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het meldformulier om www.meldmisdaadanoniem.nl.