Getuigen gezocht dodelijke aanrijding Marnedreef

Rond 14.55 uur krijgt de meldkamer melding van een ernstige aanrijding. Politie en ambulance gaan direct ter plaatse. Ook de traumahelikopter vliegt naar het incident. Een witte personenauto heeft een voetganger aangereden. De voetganger stak net de weg over, toen de auto – komende uit de richting van de Moeseldreef en rijdende richting Brailledreef – haar raakte. Op weg naar het ziekenhuis overleed zij. Het slachtoffer is een 78-jarige vrouw uit Utrecht.

De bestuurder van de auto, een 21-jarige man uit Utrecht, is direct aangehouden. Het onderzoek naar de exacte toedracht loopt nog. Daarom is de politie ook op zoek naar getuigen.

Help mee met politieonderzoek

Heeft u gezien wat er is gebeurd voor of tijdens het moment van de aanrijding? Of heeft u mogelijk camerabeelden? (denk ook aan de dashcam of voordeurcamera) En heeft u nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Alvast bedankt.