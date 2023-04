Schietincident Wagenaarstraat, getuigen gezocht

Rond 17.50 uur kregen agenten een melding van een schietincident aan de Wagenaarstraat. Op die locatie troffen zij bij een witkleurige Mercedes een licht gewonde man aan. In het voertuig werden meerdere kogelinslagen aangetroffen. Het slachtoffer verklaarde dat hij door een onbekende man met een vuurwapen was bedreigd. Bij een schermutseling die daarop volgde werd meerdere keren geschoten. Het slachtoffer werd daarbij niet geraakt. De verdachte vluchtte weg in onbekende richting.

Iets gezien of gehoord?

De politie onderzoekt deze zaak. Bent u op vrijdagavond 7 april in de Wagenaarstraat getuige van dit schietincident geweest? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Neem dan contact op met de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het onderstaande tipformulier.