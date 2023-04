Poging overval op telefoonzaak in Benthuizerstraat

De eigenaar van een telefoonzaak aan de Benthuizerstraat werd zaterdag 8 april omstreeks half vier in de middag opgeschrikt toen twee mannen met bivakmuts op zijn winkel binnenstormde en geld eisten. Hierbij dreigden ze ook met een mes. Omdat het slachtoffer niet meewerkte, vluchtten de verdachten de winkel zonder buit uit.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de het incident en-of de verdachten. We zijn op zoek naar twee mannen met:

- een lichte huidskleur

- slank postuur

- rond de 18 jaar oud

- bivakmutsen op

- oranje handschoenen aan

Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u andere informatie over de verdachten, geef het door via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook camerabeelden zijn welkom.